İlçeye yarı olimpik yüzme havuzu yapıldı

Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek'in belediyecilik vizyonu çerçevesinde mahallelere ihtiyaçları noktasında yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Görev süresince 120'den fazla sosyal tesisi ilçeye kazandıran Başkan Mahçiçek, son olarak Haydarbey Mahallesi'ne inşa ettiği Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nu vatandaşların hizmetine açmanın gururunu yaşadı.

Başkan Mahçiçek, geride kalan 7 yılda özellikle gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların sportif ve sosyal yaşantısına dokunan 56 milyon lira tutarlı yatırımlarla spor alanında yatırım yaptı.

Fitness salonu, antrenör odası, bay-bayan soyunma odaları, engelli WC, idari ofis, engelli asansör sistemi ve kafeteryasının da bulunduğu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu açılışında konuşan Mahçiçek, “Yaptıklarımızı anlatmamız mümkün değil. 2017 yılından bu yana bu havuzlarımızda 185 bin kardeşimiz yüzme öğrendi. Bu tesislerimizin içerisinde 9 tane fitness takımımız var. Bu fitness takımlarımızda da 100 bin insanımız gelmiş, 750 site bahçesine 127 tane çok amaçlı ve çok düzenli fitness takımları koymuşuz. 12 tane halı saha yapmışız, 8 tane de basketbol sahası yapmışız, 2 tane sentetik kapalı sentetik buz pisti yapmışız, yapmışız da yapmışız. Haydarbey Mahallesi'nin nüfusu yaklaşık 19 bin, Haydarbey Mahallesi'ne harcadığımız para ise 20 milyon TL'nin üzerinde. Onikişubat Belediyesi olarak eğitimden tutun, sportif aktiveye kadar her alanda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu sene yeniden gençlerimize üniversite hazırlık kurslarımızın kayıtları başladı. Geçen sene 750 öğrencimiz vardı, bu sene inşallah bin 500 öğrencimiz olacak. Bu kurslarda tüm masrafları belediyemiz karşılayacak. Böylelikle imkanı olmayan çocuklara imkan sağlamış olacağız.”

“Çok iddialıyız Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapacağız”

Kahramanmaraş'ı dünya markası haline getireceklerini kaydeden Başkan Mahçiçek, “Çok iddialıyız Kahramanmaraş'ı uluslararası ölçekte dünya markası, bir dünya şehri yapacağız inşallah. Her yerde söylediğim gibi artık kaldırım belediyeciliği yok, bu memleketi değiştireceğiz dönüştüreceğiz. Biz Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız, gönül arkadaşlarıyız. Onunla beraber idaresinde, onun liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. O nasıl ki Türkiye'yi dünya ülkesi yapacak, bizde Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapacağız. Önümüzdeki sene, dünya kenti olmanın en önemli göstergelerinden birisi olan EXPO 2023'ümüzü hep beraber açacağız. EXPO'da bugüne kadar 57 ülke katılacağını söyledi, bu sayının 70'i bulacağını düşünüyorum. Kahramanmaraş, hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde bir marka olacak inşallah” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış kurdelesi kesildi. Açılış, protokol ve vatandaşların havuz ve fitness aletlerini gezmesiyle son buldu.