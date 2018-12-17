İlk maaşı ile yaptığı alışveriş ayaklarını yerden kesti

Talihli, hayalleri süsleyen son model aracını, annesi ve kızkardeşi ile birlikte teslim aldı.

Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda yapılan çekilişle sıfır kilometre otomobilin sahibi olan sözleşmeli öğretmen Berfin Yıldırım, annesi ve kızkardeşi ile birlikte geldiği Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi'nde, otomobilinin anahtarını AVM Müdürü Ufuk Cezmi Bilge'nin elinden aldı.

9 Temmuz ile 6 Kasım tarihleri arasında, 150 TL ve üzeri alışveriş yaparak, bu alışverişlerinin fiş yada faturalarını danışma birimine ibraz ederek, çekiliş kuponu alan binlerce kişiden birisi olan Berfin Yıldırım, sıfır kilometre otomobilinin anahtarını teslim alırken, “Rüyada gibiyim, halen inanamıyorum” dedi.

“İlk maaşımdı”

Kendisini son model otomobil sahibi yapan alışverişi ilk ücretli öğretmenlik maaşı ile yaptığını anlatan Berfin Yıldırım, “İlk maaşımla anneme ve kızkardeşime hediye almak için Piazza'ya gelmiştim. Hiç umudum yoktu ama alışverişlerimin fiş ve faturaları ile danışma birimine gidip kuponlarımı aldım. Bana çıkacağı hiç aklıma gelmemişti” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan Berfin Yıldırım, annesinin iki yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüyemediğini, bu nedenle tedavi için hastaneye gidip gelirken çok zorlandıklarını belirterek, “Bu araba sayesinde artık rahatça gidip gelebileceğiz. Annemin duaları kabul oldu, onun adına çok mutluyum” şeklinde konuştu.