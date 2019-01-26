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İlk yardım çantasından uyuşturucu hap çıktı: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçtaki ilk yardım çantasında 239 adet ekstasy adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçtaki ilk yardım çantasında 239 adet ekstasy adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa olarak Göksun Elbistan karayolunda denetimlerde bulundu. Denetimler esnasında, uygulama noktasına doğru ilerlerken yönünü değiştirip tekrar şehir merkezine giriş yapan araç, durumundan şüphelenmesi üzerine kavşakta durduruldu. Araç, içindeki şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Narkotik ekipleri, nöbetçi Cumhuriyet Savcıdan alınan arama kararına istinaden araçta ve E.Y. ve E.Y. isimli 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Aramada, aracın ilk yardım çantasında 12,57 gram ateş-buz metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile farklı renklerde 239 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.


Her 2 şahıs da uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

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