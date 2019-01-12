İlkokul öğrencilerine robotik kodlama eğitimi

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ile robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Onikişubat ilçesi Mimar Sinan İlkokulunda 4'üncü sınıflara verilen eğitimler sayesinde fen bilimleri ve matematik gibi derslerin ezber sisteminden çıkarılıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi sağlanıyor. Araştırmacı ve merak konularının ön plana çıktığı eğitimler için okul bünyesinde özel bir sınıf oluşturuldu. Sınıfta eğitim alan öğrenciler robotik kodlama sayesinde birbirinden farklı boyutlarda robotlar hazırlıyor.

"Çocuklarımızı burada hayata hazırlıyoruz"

Öğrencilerdeki matematik, fizik ve mühendislik dallarındaki becerilerin verilen eğitimler sayesinde ortaya çıkacağını söyleyen Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Abdülcabbar Uzun, "Bu sınıf bizim STEM eğitim programı proje sınıfımız. Burada 4'üncü sınıf öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Matematik, fizik ve mühendislik zekalı öğrencileri ortaya çıkartmak istiyoruz. Öğrencilerimiz belirttiğimiz derslerdeki el becerilerini ortaya çıkartmaktır. İleride üniversite ve lisede okurken bu öğrendiklerini hayatta uygulayacaklardır. Çocuklarımızı burada hayata hazırlıyoruz. Biz STEM programını bu yıl okulumuzda uyguluyoruz ancak legolarla yani robotik yarışmalarına biz 3 yıldır yarışmalara katılıyoruz. Legolarla ilgili Mersin'de yükselen yıldız ödülü aldık. Geçen yıl Ankara'da katıldık ve bu yıl yine Ankara'ya gideceğiz. STEM eğitim programını da ilkokullar düzeyinde Onikişubat ilçesinde sadece bizim okul uyguluyor" diye konuştu.

Kodlama eğitiminin geleceğin mesleği olduğunu söyleyen müdür yardımcısı Onur Gökçedağ, "Burada öğrenciler ilk önce kodlama öğreniyorlar. Yani kodlama eğitimleri çok önemli ve ileride herkes kodlama öğrenecek. Geleceğin mesleği olarak bakılabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar eğlenceli bir şekilde bu eğitimlerini alıyorlar"

Eğitimlerin defter ve kitaplarda kaldığını uygulamanın yapılmadığını söyleyen sınıf öğretmeni Erkan Ceyhan ise, "Öğrenciler farkında olmadan bu bilim dalını bir projenin içinde tüm disiplinleri bir arada kullanabiliyor. Bizim en büyük sıkıntımız öğrendiğimiz dersleri problem çözümünde kullanmıyoruz. Günlük hayatta ilişkilendirmiyoruz, sadece defter ve kitap metinlerinde kalıyor. Burada uygulamalı olarak çocuklar eğlenceli bir şekilde bu eğitimlerini alıyorlar" dedi.

Öğrencilerden Beyza Ekiz de, "Burada yaptığımız çalışmalar bizim el becerimizi artırıyor ve icatlara olan bakış açımız değişiyor. Eğitimler sayesinde farkındalığımız artıyor ve takım arkadaşlarımıza olan güvenimiz artıyor. Ben de ileride tek başıma bir robot tasarlamak istiyorum" diye konuştu.