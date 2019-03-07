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İnşaat işçilerinin tehlikeli mesaisi

Kahramanmaraş’ta adeta ölüme meydan okuyan inşaat işçileri, binanın 6.

Kahramanmaraş'ta adeta ölüme meydan okuyan inşaat işçileri, binanın 6. katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı.


Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, kazaya davetiye çıkarttı. Görüntüler kentin en işlek caddelerinden olan Trabzon Caddesi'nde çekildi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan, binanın 6. katındaki çalışmalarını sürdüren işçiler, yürekleri ağza getirdi.


Kahramanmaraş'ta daha önce de sık sık gündeme gelmesine rağmen işçilerin bu şekilde çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

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