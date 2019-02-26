İnşaatlardan demir çalan iki kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, inşaatlardan yüklü miktar demir çalan Ali Z. (29) ve Haydar Z'yi (25) gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar polis sorgusunda, ilçe merkezinde 2 ayrı inşaattan 650 kilogram bükülmüş inşaat demiri ile 120 adet 450 kilogram kalıp demiri çaldıklarını itiraf etti. Polis ekipleri, toplam bin 100 kilogram çalıntı demir ele geçirdi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.