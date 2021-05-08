İnşaattan düşen sıva işçisi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaattan düşen sıva işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Adana Karayolu üzeri otogar karşısında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Beton firmasında sıva işçisi olarak çalışan Yunus Karadoğan, duvar üzerinde sıva yaptığı esnada bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sıva işçisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası soruşturma sürüyor.