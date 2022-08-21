İhlas Haber Ajansı

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İnternet dolandırıcı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta internette ikinci el satış ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta internette ikinci el satış ilanı vererek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet ortamında faaliyet gösteren ikinci el satış sitelerindeki dolandırıcıya yönelik çalışma yaptı.


Yapılan çalışmada şüpheli A.A'nın, vatandaşlarla iletişime geçtiği ve kaparo talep ederek daha sonra ürünü göndermediğini belirlendi. Ekipler, şüphelinin Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı, Kahramanmaraş'ta ise 21 kişiyi dolandırdığını tespit etti.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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