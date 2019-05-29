İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İntihar girişiminde canlı yayın telaşı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı görenleri şaşırttı.



Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan genç bir erkek şahıs, 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişimini engellemek için çatıdaki vatandaşı ikna etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yapma telaşına düştü.


İntihar girişiminde bulunan vatandaş polis tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.