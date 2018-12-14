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İntihar girişiminde vatandaşların canlı yayın telaşı

Kahramanmaraş’ta bir iş merkezinde intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı, bu kadarına da pes dedirtti.

Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinde intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı, bu kadarına da pes dedirtti.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı Özel İdare İş Merkezi'nin asma katında yaşandı. İsmi açıklanmayan orta yaşlardaki erkek şahıs, binanın 3. katında intihar girişiminde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Polis ekipleri intihar girişimini engellemek için vatandaşı ikna etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yapma telaşına düştü.


İntihar girişiminde bulunan vatandaş polis tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

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