İntihar girişimlerinin adresi olan bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce briketten inşa edilen ve intihar girişiminde bulunanların mekanı olan un fabrikasının metruk haldeki 5 katlı binası yıkıldı.

İlçe genelindeki metruk binaların yıkımı, Kahramanmaraş Valiliği'nin hayata geçirdiği eylem planı doğrultusunda Elbistan Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koordinasyonunda devam ediyor. İnsanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar önceden tespit edilerek ilgili kamu kurum ve kuruşlar ile istişare yapılmış ve yıkım kararları alınmıştı Eylem planı çerçevesinde ilçe merkezinde 51 metruk bina yıkılacak. Yıkımı yapılacak binalar arasında şehirler arası otobüs terminalinin yanında bulunan ve 1970'li yıllarda Küçükyapalak Kooperatifi tarafından yapımına un fabrikası olarak başlanan ancak yarım kalan binada bulunuyor. Mülkiyeti daha sonra özel şahsa geçen söz konusu bina, özellikle son yıllarda intihar girişimleri ile ön plana çıkmıştı.

Sadece kolonları üzerinde yükselen 5 katlı binanın yıkımı için iş makineleri devreye girdi.

Yetkililer, yıkım çalışması öncesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yıkılan metruk binanın molozlarının temizleme çalışmalarının birkaç gün sürmesi bekleniyor.