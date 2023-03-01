INVAMED'in geliştirdiği Clever MES cihazı ile fıtık ameliyatı artık daha etkili ve uzun ömürlü

Her yaştan insanın karşılaşabileceği bir sağlık sorunu olan fıtık, oluştuğu bölgelere göre farklı belirtiler gösteriyor. Karın fıtıkları genel olarak kasık, göbek ve ameliyat kesisi fıtığı olarak incelenirken, tedavi edilmeyen karın fıtıkları ise zaman içerisinde basınç nedeniyle büyüyor ve tedavi şansı azalıyor. Bu çerçevede INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen Clever MES cihazı fıtık ameliyatlarının daha etkili ve uzun ömürlü olmasını sağlar ve özel tasarımı sayesinde işlem yapılan bölgeye kolayca konumlandırılır ve sabitlenir.

Clever MES cihazı ile yapılan ameliyatlarda aşırı bağ dokusu oluşumu ve zararlı yara oluşumu engellenir ve ayrıca çift taraflı olması nedeniyle istenmeyen yapışma gözlenmez. Öte yandan, yumuşak kenar yapısı dokulara zarar vermez. Esneme özelliği sayesinde vücut ile uyumlu hareket eder ve yapısındaki şeffaf ağlar ve renkli çizgiler sayesinde iç organların görünümünü etkilemez ve kolay kullanımı destekler.