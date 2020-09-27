İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekipler, Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda seyir halindeki 27 plakalı tıra Aksu Köprüsü girişinde operasyon düzenledi. Kilit bir uygulama ile durdurulan tırda 2 şüpheli yakalandı. Detaylı arama yapan polis ekipleri, iplik balyaları arasına gizlenmiş büyük koliler halinde değişik markalarda toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.