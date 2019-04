İş bırakan hekimler sağlıkta şiddeti kınadı

Kahramanmaraş'ta aile hekimleri sağlıkta şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla bugün iş bıraktı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tüm Türkiye genelinde bugün için iş bırakma kararı aldı. Kahramanmaraş'ta Aile Hekimleri Derneği de 'Şiddet varsa biz yokuz' diyerek bugün iş bıraktı. İl genelinde bütün aile sağlığı merkezleri kapalı olurken, hekimlerde Tabipler Odasında toplanarak bir basın açıklaması yaptı.

"Sağlıkta yaşanan şiddet olayları Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, artık terörizm boyutuna gelmiştir" diyen eski Aile Hekimleri Derneği Başkanı Lütfi Tiyekli, ''Son bir ayda, İstanbul'da bir meslektaşımız hasta olmayan birine yalan beyanla rapor vermek istemediği için silahla tehdit edildi ve darp edildi. Samsun'da bir meslektaşımız işe giriş raporu düzenlemediği için devletimizin bilgilendirme hattı olan 184 SABİM hattı aracılığı ile 'kafasına silah dayayacağım' diyerek tehdit edildi. İzmir'de bir meslektaşımız başkası adına reçete düzenletmek talebini reddettiği için darp edildi. Sağlık teröristleri bunu yanına 11 kişilik güruh halinde aile sağlığı merkezini bastı. Meslektaşımızı ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarını, bir meslektaşımızın o an orada bulunan eşini ve çevreden yardıma gelen halkı da darp ettiler. 11 sağlık teröristi halka hizmet eden aile sağlığı merkezini talan ettiler. Vatandaşın sağlığı için kullanılan tıbbi malzemeleri kırdılar döktüler.11 sağlık teröristi adeta devlete meydan okuyarak devletin teminatında olan sağlık kuruluşunu camini çerçevesini indirdiler.Aile Sağlığı Merkezini kullanılamaz hale getirdiler" dedi.

Sağlık yöneticilerine seslenen Tiyekli, ''Yapılacak her değişiklikte sahada uygulayıcı olan bizler diyaloğa hazırız. Uygulama esnası her konuda yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Unutulmamalıdır ki çalışanını memnun edemeyen ve koruyamayan hiç bir sistem başarılı olamaz. Biz halkımızın sağlığını korumak için çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bugün tüm Türkiye'de iş bıraktık.Türkiye Büyük Millet Meclisine, Sağlık Bakanlığına, vatandaşlarımıza sesimizi duyurmak tek amacımız. Bir daha iş bırakmak zorunda kalmak istemiyoruz. Çözümlerin bir an önce getirilmesini istiyoruz'' diye konuştu.