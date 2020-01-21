İş kazası mağduru şahıs, çocuklarının eğitimi için yumurta, tereyağı satıyor

Kahramanmaraş'ta geçirdiği iş kazası sonrası görme yetisini büyük oranda kaybeden Mehmet Tanırlı, seyyar tezgahta yumurta ve tereyağı satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık iki yıl önce inşaatta çalışırken gözlerine demir batan Mehmet Tanırlı (43), iki evini ve otomobilini satarak tedavisine harcadı. 7, 12 ve 17 yaşlarında 3 çocuğunun olduğunu ve çocuklarının eğitimi için çalışmak zorunda olduğunu kaydeden Tanırlı, gözlerinden dolayı yüzde 45 engelli raporunun olduğunu ve ilgili kurumlardan tezgahtarlık yapabilmek için yer tahsisi istediğini söyledi. Günde ortalama 30 lira kazandığını ve eşinin de rahatsız olduğunu söyleyen Tanırlı, “Ben inşaat ustasıyım, inşaatlarda çalışırken iş kazası geçirdim ve gözlerime demir battı” dedi.

Tanırlı, “Doktorların beyanı üzerine gözlerimle 1 metre ilerisini göremiyorum. Göz tedavisi olabilmem için 2 tane evim vardı ve sattım. Çocuklarımı da okutabilmem için tezgahtarlık yapmaya başladım. Ben burada çocuklarım ve ailem için yumurta ve tereyağı satıyorum ve satış için izin istiyorum” dedi.