İş kuyruğunda bıçaklandı

Kahramanmaraş'ta iş kuyruğunda bekleyen bir kişi, husumetlileri tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Borca Caddesi İş-Kur binası önünde gerçekleşti. İsmi açıklanmayan bir kişi, iş müracaatı için geldiği İş-Kur binası önünde husumetlisi tarafından sağ bacağından bıçaklandı. Kimliği belirlenemeyen kişi bıçaklama olayının ardından olay yerinde kaçtı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayın görgü tanıklarından bir kadın, “Ben içerideydim o sırada 3 kişi geldi, ‘sen benim kardeşimi nasıl hapse attırırsın' dediler. Adam dedi ki, ‘ben gelemem sıradayım' dedi. Tekrardan adamı bu tarafa çektiler ve bıçak çektiler” dedi.