İş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Aşağı İçmeler Mahallesi 3025 nolu Sokakta meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; plakasız motosikleti ile seyir halinde olan Fırat Özgür (27), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iş makinesinin kepçesine çarptı. Özgür, olay yerinde hayatını kaybetti. Özgür'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.