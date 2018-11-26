İş yeri önündeki çınar ağacını kesen esnafa bin lira ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, iş yerinin önündeki çınar ağacını izinsiz olarak kesen esnafa bin lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, N.A. isimli esnaf, iş yerinin önünde bulunan 25 yaşındaki çınar ağacını, dükkanının önünü kapattığı gerekçesiyle elektrikli testere yardımıyla kesti. İhbar üzerine bölgeye giden Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kesilen ağacı fotoğrafla kayıt altına aldı. Ağacı kestiği gerekçesiyle iş yeri sahibi N.A.'ya idari para cezası uygulandı.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaldırım üzerindeki ağacı kesen esnafın ilgili yönetmelikler ve kabahatler kanunu doğrultusunda 1000 TL para cezası ile cezalandırıldığı belirtildi.