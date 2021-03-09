İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta esnaflık yapan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde meydana geldi. Esnaf olduğu öğrenilen Mehmet Adnan Etli (59), iddiaya göre iş yerindeyken akrabası olduğu iddia edilen Y.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri esnaf Etli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Y.A'yı Karamanlı mevkiinde yakaladı. Olayı öğrendikten sonra iş yerine gelen Etli'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor