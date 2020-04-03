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İş yerlerinden hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda iş yerlerinden çeşitli malzemeler çalan 6 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda iş yerlerinden çeşitli malzemeler çalan 6 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, İsmet Paşa Mahallesindeki bir işyerinden klima çalan Yusuf Y'yi elindeki malzemeyle kaçarken yakaladı. Yavuz Selim Mahallesinde bir binanın merdiven korkuluklarını söküp araçla kaçan Ersoy B., Alaattin K. ve Sergen K. ile aynı mahalledeki bir iş yerinden tarım malzemeleri çalan Ozan C. ve Taygun B. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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