İşbaşındaki ‘tırnakçılar' uyanık tezgahtar engeline takıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ‘tırnakçılık' yöntemiyle iş yerlerinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kadın güvenlik kameralarına yakalandı. Kasiyerin dikkati sayesinde emellerine ulaşamayan 2 kadın kaçtı.

Elbistan'da el çabukluğu marifetiyle insanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak ‘tırnakçılık' yapan 2 şüpheli, son işlerinde güvenlik kamerasınca görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, bir mağazaya gelen mavi ve kırmızı kıyafetli 2 kadından biri, mağazadan 10 lira değerinde bir ürün alarak kasaya geldi. Kasiyere 200 TL uzatan kadın, paranın üstünü istedi. Kasiyer parayı bozmak için kasaya yöneldiği sırada hızla tezgahın arkasına geçen şüpheli, kasada ne kadar para olduğuna baktıktan sonra tekrar tezgaha döndü. Kasiyer, para üstü olarak 190 lirayı şüpheliye uzattı. Parayı alan şüpheli kadın, hemen kasiyerin para üstü olarak verdiği 100 liralık banknotun kenarını yırttı. ‘Bana yırtık para verdin' diyerek parayı tekrar kasiyere uzatan şüpheli, elindeki paranın bir miktarını da el çabukluğu ile çantasının altına sakladı. Kasiyerin dikkatini dağıtmak isteyen diğer şüpheli, aldığı bir ürünün parasını ödemek istediğini söyledi. Kasiyer ise, para üstü tartışmasına girdiği şüpheliden gözlerini ayırmadı. Şüphelinin elindeki tüm paraları alarak tezgaha bırakan kasiyer, parayı saydı. Verdiği para üstünün tam olduğunu şüpheliye kesin bir dille anlatan dikkatli kasiyer, ‘tırnakçıların' oyununa gelmedi. İşbaşında yakalanacağını anlayan şüpheli, ürünü almaktan vazgeçtiğini söyleyip verdiği 200 TL'yi de alarak arkadaşı ile birlikte hızla mağazadan çıkıp izlerini kaybettirdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafların şikayetleri ve ihbarları doğrultusunda eşkalleri belirlenen ‘tırnakçıları' yakalamak için çalışma başlattı. Tırnakçıların güvenlik kamerası olmayan iş yerlerini seçtikleri belirtilirken, eşkale uygun bazı kadın şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polisin şehir dışından geldikleri tahmin edilen ve esnafların kazançlarına göz diken şüphelilerle ilgili özel bir çalışma sürdürdüğü bildirildi. Emniyet yetkilileri, esnafları bu yönteme karşı dikkatli olmaya çağırdı. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde hemen 155 Polis İmdat Hattı'nın aranması istendi.