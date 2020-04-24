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İşçi servisi bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan işçi servisinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Durdu Arı yönetimindeki 46 S 7009 plakalı servis aracıyla Adana yolu üzerinde seyir halinde iken Türkoğlu ilçesi kum ocakları mevkiine direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte servis aracında bulunan Ahmet Altıntaş, Aysel Özdemir, Selami İmalı yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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