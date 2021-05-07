Işgın otu sofraların vazgeçilmezi oldu

Kahramanmaraş'ta bahar mevsimi ile doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak da bilinen ışgın otu sofraların vazgeçilmezi oldu.

Göksun ilçesi Değirmendere dağlarında yetişen ve bahar mevsimiyle birlikte sofralarda eksik edilmeyen ışgın otu vatandaşlarında gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle dağlık alanlarda ve yol kenarlarında yetişen ışgın otunun sağlığa faydasının çok olduğunu söyleyen rehber Halil İbrahim Algan, "Işgın otu C vitamini açısından çok zengin ve gribal enfeksiyonlar ile mücadelede çok etkili. Işgın otu çorba olarak da tüketiliyor, hem de kavrulup hamur işlerinin içine de katılıyor. Sağlık açısından birçok faydasının olduğu bilinen ışgın otunun tüketimi ise çok fazla. Özellikle vücuttaki toksinlerin atılmasında etkili olan ışgın otunun satışlarında ise artış gözlendi" dedi.