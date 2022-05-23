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Işkın otu sofraların vazgeçilmezi oldu

Kahramanmaraş’ta doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen ışkın otu sofraların vazgeçilmezi oldu.

Kahramanmaraş'ta doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen ışkın otu sofraların vazgeçilmezi oldu.


Göksun ilçesi Çatak Yaylası'nda yetişen ve sofralardan eksik edilmeyen ışkın otu, vatandaşların gelir kaynağı oluyor.


Dağlık alanlarda yetişen ışkın otunun sağlık açısından birçok faydasının olduğunu, özellikle vücuttaki toksinlerin atılmasında, gribal enfeksiyonlarda etkili olduğunu söyleyen yöre halkı, ışkın otunun hem çorba olarak hem de hamur işlerinin içine katıldığını söyledi.

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