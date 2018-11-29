İŞKUR Müdürü Yüce: "İşsizlikten ziyade iş beğenmeme var"

Yüce, 2018 yılında işveren ve iş başvuruları ile işsizlik rakamlarını açıkladı. İnsanların zor işte değil de rahat olan işlerde çalışmak istediğini söyleyen Yüce, Kahramanmaraş'ta 49 bin 412 kayıtlı işsizin olduğunu belirtti.

Yakın zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı ve hastanelere kamu işçi alım başvuruları olduğunu belirten Yüce, "İnsanların daha iyi şartlarda çalışması için başvurular çok fazla oldu. Yaklaşık 50 bin işsiz kaydı var ancak bunların tamamı işsiz değil daha iyi iş yerlerinde çalışmak isteyenler" dedi.

Kahramanmaraş'ta kayıtlı 10 bin 137 civarında iş yeri bulunduğunu belirten Yüce, "Bu iş yerlerinden 64 bin 700 kişi iş aramak için müracaatta bulundu, onlara danışmanlık yaptık. İlimizde işsizlikten ziyade iş beğenmeme var. İnsanlar tekstil ve metal mutfak eşya işlerinde çalışmak yerine daha rahat işlerde çalışmayı tercih ediyorlar. Bu kapsamda biz 19 bin iş talebinin yaklaşık 14 binini karşılayabildik. En önemli istihdama yönelik çalışmalar ise engellilere yöneliktir" diye konuştu.