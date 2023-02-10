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İsrail arama kurtarma ekibi 102 saat sonra bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrail ekibi, depremden 102 saat sonra 35 yaşlarındaki Poyraz isimli vatandaşı enkazdan yaralı olarak çıkardı.

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrail ekibi, depremden 102 saat sonra 35 yaşlarındaki Poyraz isimli vatandaşı enkazdan yaralı olarak çıkardı.


AFAD, UMKE ve uluslararası yardım ekipleri, Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi Z Blok'ta gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarında Poyraz isimli vatandaşı depremin 102. saatinde enkazdan yaralı olarak çıkardı. Uzun süren uğraşlar sonucundan enkazdan çıkarılan 35 yaşlarındaki yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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