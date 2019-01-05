İstifa etmek için giden kalabalığı içeri almadılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe teşkilatından istifalarını açıklamaya gelen 160 parti üyesi, ilçe başkanı tarafından binaya alınmadı. İlçe Belediye Başkan adayını beğenmeyen 44 CHP üyesi kısa süre önce partisinden istifa etmişti.

CHP Pazarcık ilçe teşkilatında aralarında eski ilçe başkanı ve eski meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 160 CHP'li bugün topluca istifa etti. Partilerinden istifa ederek Demokratik Sol Parti saflarına katılmak isteyen vatandaşlar, DSP Pazarcık İlçe Teşkilatı önünde toplandı. Buradan ellerinde ki istifa dilekçeleriyle, CHP İlçe Teşkilatına giden partililere, CHP İlçe Başkanı Veysel Şevran engel oldu. Şevran; “Burası Show yapma yeri değil, gidin AKP'nin önünde yapın. İstifa dilekçelerinizi kabul etmiyorum. Götürün İlçe Seçim Kuruluna yapın. Hadi güle güle” diyerek kapıyı kapattı.

İlçe başkanının bu tutumuna sert tepki gösteren istifacı partililer, ortak bir basın açıklaması yaparak neden ayrıldıklarını dile getirdiler. Grup adına konuşan Çiğdem Zorba, partili milletvekili ve ekibinin partinin değerlerinden uzaklaşmış olduğuna şahit olduklarını belirterek, "Yapılan kamuoyu yoklamalarına rağmen halkın öneri ve uyarılarının hiçe sayılıp birkaç kişinin kendi kişisel çıkarları uğruna partinin zarar görmesini umursamayan bir anlayış ile yola devam edemeyiz. Halkın istediği aday ile ilgili tüm olumlu kararları genel merkeze iletmeyip, mevcut vekilin taraflı bir tutum sergilemesi, CHP üyeleri olarak yapmış olduğumuz hiçbir uyarının dikkate alınmaması, ön seçim dahil tüm adaletli seçenekleri hiçe sayarak partimize yakışmayacak şekilde ve üslupla kendi kararlarını parti örgütümüze ve ilçemize dayatmaya çalışması sebeplerinden dolayı üyesi olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyoruz'' dedi.

Kalabalık, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.