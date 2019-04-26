İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürlüğü binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Müdürü Ali Yüce, 2019 yılı istihdam teşvikleri ve sosyal çalışma programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İl Müdürlüğü olarak İstihdam seferberliği kapsamında 2019 yılı içerisinde uygulanacak teşviklerinin İşverenlere anlatılması için konusunda uzman ekipler oluşturarak saha çalışmalarına başladıklarını belirten Yüce, sigortalı yönünden aranılan şartlar, iş yeri yönünden aranılan şartlar, destek tutarı, destek süresi, ilave istihdam ücret desteği, iş yeri yönünden aranılan şartlar, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, işsizlik ödeneği alanlara yönelik teşvik ve engelli istihdamı teşviki sosyal çalışma programlarını anlattı.

İstihdam teşviklerinde iş yeri yönünden aranılan şartlardan bahseden Yüce, iş yerlerinin özel sektör işverenine ait olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

''Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi, tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.''

Destek tutarının, iş yerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplandığını belirten Ali Yüce, ''İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL'ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler 153,74 TL'lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. Destek süresi de, 2020 Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır'' dedi.

Birinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında hayata geçirilen Sosyal Çalışma Programını anlatan Yüce, ''Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatı ile tanışmasını sağlamak, gençlere çalışma disiplini kazandırmak ve insani değerlerinin geliştirilmesini desteklemek maksatlarıyla toplumsal faydanın yüksek olduğu kamusal alanlarda sunulan hizmetlere üniversite öğrencilerinin geçici süreyle katılımlarının ve aynı zamanda geçici gelir elde etmelerinin sağlanması, İŞKUR ile olan iletişim ve iş birliklerinin artırılması hedefleriyle Kurumumuz tarafından Sosyal Çalışma Programı (SÇP) hayata geçirilecektir. İlk uygulaması 2019 Haziran ayında başlatılacaktır. Program kapsamında gençler, doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalışma yapacaklar. Her bir üniversite öğrencisinin üç ay yararlanabileceği programa, yaz tatilinde dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan öğrenciler katılmayacak. Haftada 3 gün olarak uygulanacak olan programlar sayesinde gençler bir yandan günlük asgari ücret düzeyinde gelir elde edecek kalan zamanlarında aileleriyle vakit geçirebilecek ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak başka alanlara da yönelebilecekler. Başvurular 2019 Haziran ayından itibaren İŞKUR üzerinden alınacak'' diye konuştu.