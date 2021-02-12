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İstiklal Madalyası Türk bayrağına takıldı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'nı şanlı Türk Bayrağına taktı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Kurtuluş Haftası” etkinlikleri, 12 Şubat'ta coşkuyla devam ediyor. Kurtuluş'un 101. yıl dönüm günü kapsamında Kahramanmaraş Tarihi Kale burçlarındaki şanlı Türk Bayrağı'na, şehrin nişanesi ve en önemli sembolü olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası takıldı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün bayrağa madalya taktığı törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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