İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.

Ülke genelinde her ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor. Elbistan ilçesinde Genç Memur-Sen üyeleri bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında açıklamalarda bulunan Genç Memur-Sen Elbistan İlçe Başkanı Sıttık Uykun, Kur'an-ı Kerim'e karşı alçakça bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, “Kur'an'ın nurunu söndüremezsiniz” dedi.

Zalimlere ve küfre karşı kayıtsız kalmayacaklarına değinen Uykun,“ Geçtiğimiz günlerde İsveç'in Stockholm şehrinde Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerime karşı alçakça bir saldırıya şahit olduk. Gün geçmesin ki İslam'a ve Müslümanlara karşı bir saldırı ve hakaret haberi almayalım. Batı medeniyeti kendini insan hakları ve özgürlüklerin savunucusu olarak görmekte. Ama ne hikmettir konu İslam ve Müslümanlar olduğunda üç maymunu oynamakta. İslamafobiyi körüklemekte. Barış ve esenlik dini olan İslam'ı terörizmle aynı kefeye koyup Müslümanları insanlıktan nasibini almamış eli kanlı teröristler gibi lanse etmekte. Ey Batı Medeniyeti! Biz sizin kanlı tarihinizi iyi biliriz. Bir damla petrol için oluk oluk akıttığınız kanları unuttuk sanmayın. Biz sizin kimlerin mirasçısı olduğunuzu açık denizlerde savaştan kaçan göçmenlerin çoluk çocuk yaşlı demeden batırdığınız botlarından biliyoruz. Avrupa'nın demokrasi, özgürlük ve insan hakları anlayışı sadece kendinden olan ve sadece kendi gibi yaşayanlar için. Lakin ne yaparsanız yapın hakikatin nurunu söndüremezsiniz. Kur'an'ın kainatı aydınlatan ruhunun önüne geçemezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz” diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Uykun, “İsveç'in Müslümanlara ve ülkemize karşı yaptıkları bununla da sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı haddi aşan eylemler gerçekleştirilmiş ve İsveçli yetkililer bu olaya da akıl almaz bir şekilde sessiz kalmışlardır. Buradan tüm İslam ve Müslüman düşmanlarına sesleniyorum. Genç Memur Sen olarak Kur'an'ıma, bayrağıma ve devletime kim nasıl ve ne zaman saldıracak olursa olsun kutsallarımızı savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.