İtfaiye envanterine su altı arama kurtarma aracı

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere itfaiye envanterine tam donanımlı su altı arama kurtarma aracı kazandırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın hizmetine tahsis edilen aracın, arama kurtarma ve boğulma vakalarına müdahalede etkin rol alarak çalışmalara önemli katkı sağlayacağı ifade edild.

Büyükşehir İtfaiyesi'nin envanterine kazandırılan su altı arama kurtarma aracının hayırlı olmasını dileyen İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş, “Şehrimizde çok sayıda akarsu ve baraj göleti bulunmaktadır. Her yıl maalesef 15 - 20 civarında boğulma vakasıyla karşılaşıyoruz. Büyükşehir itfaiyesi olarak 3 yıldızlı 12 personelimizle şehrimizde su altı arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren tek ekibiz. Envanterimize kazandırdığımız su altı arama kurtarma aracı da çalışmalarımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.