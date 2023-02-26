İtfaiyeci kadınlar enkazda iş başında

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bölgeye yurdun her tarafından yardımlarla beraber arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri Şubesi'nde gönüllü olan ve aynı zamanda Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2. sınıf öğrencisi olan Arzu Aktaş da depremin ardından bölgeye gelerek teorik ve pratik bilgilerini enkaz çalışmalarında kullandı.

Hem okulda hem de dernekte öğrendiği bilgileri harmanlayarak çalışmalarda çaba sarf ettiğini söyleyen Arzu Aktaş, “Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da ANDA Arama Kurtarma'da gönüllüyüm. Başımıza ülke olarak bir afet geldi ve burada hem okulda öğrendiğim teorik, pratik bilgiler hem de derneğimizde öğrendiğimiz pratik bilgilerle harmanlamış olduğum afette neler yapabiliriz, kadın gücü ile ne yapar gibi sorulara yönelik çok çaba sarf ettik. Hem ekip arkadaşlarım hem de afetzedeler bu konuda çok zorlandı ama elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik. Burada aslında çok söylenecek bir şey yok ama duygusal anlamda çok yıpransak da biz bunun üstesinden gelmeyi başardık. Çünkü buradaki insanların bize ihtiyacı vardı ve ben öğrendiğim bilgilerle burada elimden geleni yaptım. Gördüğüm kadarı ile de ekip arkadaşlarım da bunu çok güzel yaptı. Kadın sayımız da fazla ve elinden geleni yaptıkları için onlara da çok teşekkür ediyorum. Burada da kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum; hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı yok. Bütün kadınlarımızın gönüllerinden gerçekten birilerine gerçekten yardım etmek geçiyorsa onları da bekliyoruz. Gönüllü olabilirler, bizler buradayız ve her şekilde yardım ederiz. Bildiğimiz bilgileri de aktarırız” dedi.