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Jandarma düğün magandalarına göz açtırmıyor

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla başlattığı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla başlattığı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.


Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hurman Mahallesindeki bir düğünde silahla ateş ettikleri ihbarı üzerine, düğün yerine gelerek 1'i ruhsatlı tabanca, 1'i kuru sıkı tabanca olmak üzere 2 adet silaha el koydu.


Kuru sıkı tabanca sahibine 1.294 lira, düğün sahibine emre aykırı davranıştan 306 lira para cezası uygulandı. Meskun mahalde silah atmaktan el konulan ruhsatlı tabanca sahibi ise adliyeye sevk edilerek, tabanca ruhsatı iptal edildi.


Düğünlerde ve halkın yoğun bulunduğu çeşitli yerlerde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokanlara yönelik operasyonların devam edeceğini bildirildi.

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