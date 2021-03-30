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Jandarma fidan dikti

Kahramanmaraş’ta jandarma, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

Kahramanmaraş'ta jandarma, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.


Dulkadiroğlu ilçesi, Çınarlı Mahallesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Ekipleri tarafından fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.


Orman varlığının artırılmasına katkı sağlanmak ve orman sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çam fidanları toprakla buluştu. İl Jandarma Komutanlığı, personeline ve etkinliğe katılım sağlayanlara teşekkür etti.

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