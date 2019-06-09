Jandarma kaçak keklik avına geçit vermedi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak avladıkları kekliklerle birlikte jandarmaya yakalanan şahsa, bin 800 TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı-Nurhak karayolunda yol uygulaması yaptıkları esnada 63 YC 351 plakalı kamyoneti durdurdu. E.A.'nın (45) kullandığı kamyonette arama yapan jandarma ekipleri, kafes içerisinde kaçak olarak avlanan 3 adet canlı keklik ele geçirdi. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 adet keklik için toplam bin 800 TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Ele geçirilen keklikler, doğal yaşam alanlarına tekrar salınmak üzere Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.