İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma mesire alanındaki vatandaşları uyardı

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramında mesire alanı ve ormanlık alanlar piknik için tercih edilirken, jandarma ekipleri yakılan ateşlerin söndürülmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramında mesire alanı ve ormanlık alanlar piknik için tercih edilirken, jandarma ekipleri yakılan ateşlerin söndürülmesi konusunda vatandaşları uyardı.


Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bayram nedeniyle yoğun ilgi gören mesire alanları ve ormanlık alanlar kontrol edildi. Ekipler vatandaşlar ile bayramlaşırken, vatandaşların yaktıkları ateşi söndürmeleri konusunda ise uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.