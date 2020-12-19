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Jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde Jandarma ekipleri EBA yayını üzerinden orta öğretim öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesinde Jandarma ekipleri EBA yayını üzerinden orta öğretim öğrencilerine trafik eğitimi verdi.


Türkoğlu ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri ortaöğretim öğrencilere zoom programı üzerinden EBA yayınına katılarak trafik eğitimi verdi. Kadıoğlu Ortaöğretim Okulu öğrencilerine trafik kuralları, yaya geçidi, trafik ışık levhaları hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca öğrencilere korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı hakkında bilgi verildi.

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