Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde şehitler anıldı

kuruluş yıl dönümünde Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'ndeki törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilirken, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, şehit ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Etkinlikler daha sonra Atatürk Meydanı'nda devam ederken İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam ederken Albay Yağan, günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirdi.

Mardin-Diyarbakır Karayolunda bölücü terör örgütü tarafından yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın babası Mehmet İmalı, “Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü sebebi ile şehitlikte okunan Mevlidi, Yasin'i dinledik. Şehitliğimizde yapılan bu organizasyondan memnun olduk, duygulanıyoruz. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Herkese nasip olmaz şehitlik. Komutanlarımızdan ve bütün rütbeli asker ve polislerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit polis memuru Hakan Akdere'nin babası Hüseyin Akdere ise, “Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Böyle güzel bir etkinliği de şehitliğimizde yapmalarından dolayı tüm Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Hem bizler için büyük bir moral oluyor hem de çevremizde bulunan diğer şehit ailelerini de daha yakından tanıma imkanı buluyoruz. Bu yüzden hem bizler için hem de Jandarma Teşkilatımız için önemli bir etkinlik oldu” diye konuştu.