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Jandarma trafikten drone ile denetim

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma trafik timleri, Elbistan-Çoğulhan karayolunda trafik kazalarının önlenmesi ve kırmızı ışık ihlallerini tespit etmek amacıyla drone ile denetimlerde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma trafik timleri, Elbistan-Çoğulhan karayolunda trafik kazalarının önlenmesi ve kırmızı ışık ihlallerini tespit etmek amacıyla drone ile denetimlerde bulundu.


Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince, Elbistan - Çoğulhan yolunda kış şartlarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla drone ile trafik denetimi yapıldı. Jandarma trafik timleri, uygulamada durdurdukları sürücüleri, kış şartlarında dikkat edilmesi gereken trafik tedbirleri ve genel trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Ayrıca uygulamada; 62 araç ile 75 şahsın sorgulaması yapıldı.


Drone ile yapılan denetimlerde 3 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak ve 1 araç sürücüsüne ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı toplam 1076 TL trafik idari para cezası uygulandı.


Jandarma trafik timlerinin, kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği belirtildi.

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