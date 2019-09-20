Jandarma'dan defineci operasyonu

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 defineciyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde bulunan mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda mağara içinde kazı yapan D.K. (47), A.D. (49) ile H.D.'yi (41) yakaladı. Kazı için kullanılan aletlere el konulurken, suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.