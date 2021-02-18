İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 130 bin lira olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 130 bin lira olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı mevkiinde yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, farklı marka ve modellere ait piyasa değeri 130 bin lira olan gümrük kaçağı 43 adet cep telefonu ele geçirildi. Otomobilde bulunan K.M. (36) ve M.H.(33) hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.