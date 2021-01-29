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Jandarmadan kış lastiği denetimi

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğün ekipleri, il merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Yedikuyular Kayak merkezine giden araçların herhangi bir kazaya ve mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacıyla lastik ve zincir kontrol yaptı.


Ekiplerin uygulamaları gün boyu farklı noktalarda sürdü.

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