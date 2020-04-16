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Jandarmadan küçük Elif Su'ya doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri bugün 12.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri bugün 12. yaşına giren çocuğa özel doğum günü sürprizi düzenledi.


Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı, bugün 12 yaşına giren ve büyüyünce jandarma olmak isteyen Elif Su Borçalan'ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Güneşevler Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa ile Yasemin Borçalan'ın kızı Elif Su, sokağa çıkma yasağı nedeniyle arkadaşlarını evlerine davet edemedi. Doğum gününde jandarma ihbar hattı 156'yı arayan Elif Su, jandarma personelini doğum gününe davet etti. Yapılan davet üzerine hareket geçen jandarma ekipleri ise, doğum günü pastasıyla Elif Su ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Küçük kıza jandarma üniforması da hediye eden ekipler, Elif Su'ya davetinden dolayı teşekkür ettiler.

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