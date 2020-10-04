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Jandarmadan minibüslerde gizli denetim

Kahramanmaraş’ta şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve yolcular, gizli jandarma görevlilerince denetleniyor.

Kahramanmaraş'ta şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve yolcular, gizli jandarma görevlilerince denetleniyor.


Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri korona virüs tedbirleri ve trafik güvenliği konularında denetimler yapıyor. Ekipler, sivil olarak bindikleri minibüslerde önce yolculuk yapıyor, daha sonra kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Sürücülerin seyahat esnasında trafik kuralı ihlali ile cep telefonu ve emniyet kemeri gibi kazalara etken konular habersizce denetleniyor. Kural ihlali yapan şoförlere ise gerekli cezai işlem uygulanıyor.


Jandarmanın sivil kıyafetli denetimlerine devam edeceği belirtildi.

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