Jandarmadan öğrencilere bot ve ayakkabı hediyesi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan rütbeli personeller, kendi imkanlarıyla temin ettikleri kışlık ayakkabılarla, ihtiyaç sahibi 25 öğrencinin yüzünü güldürdü.

Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi'nde bulunan Çamkuru İlkokulu'ndaki 25 ihtiyaç sahibi öğrenci, okul yolunda üşümeyecek. Çocukların eğitim ve öğretim hayatlarına güvenli bir ortamda devam etmeleri maksadıyla okul önlerinde ve çevrelerinde asayiş uygulamalarına devam eden Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi çocukları da unutmadı. Jandarma personelleri, kendi imkanları ile 25 adet kışlık bot ve ayakkabı temin etti. Ayakkabı ve botlar, ilçeye bağlı Kürtül Mahallesi'nde yer alan Çamkuru İlkokulu'nda tespit edilen 25 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırılmak üzere bizzat jandarma personeli tarafından götürüldü. Buradaki öğrencilere, ayakkabılarını ve botlarını tek tek giydiren jandarma personelleri, çocukların sevincine de ortak oldu.

Bot ve kışlık ayakkabı hediyelerini alan çocukların sevinci ise gözlerine yansıdı. Öğrenciler, başta Ekinözü ilçesi olmak üzere ülke genelinde görevi başında olan ve şehit düşen tüm asker ve polisler için dua ettiklerini belirterek, kendilerinin yanında olan Mehmetçiklere teşekkürlerini ilettiler.

Asker ağabeylerinin bu duyarlılığını asla unutmayacaklarının altını çizen öğrenciler, “Allah askerimizi korusun ve her zaman yardımcısı olsun. Onlar, çocuklarını ve ailelerini belki aylarca görmüyorlar. Bizim güvende olmamız için buradalar. Hep yanımızdalar. Onlara ne kadar teşekkür etsek az” ifadelerini kullandılar.