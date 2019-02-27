Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Kahramanmaraş'ta jandarma timleri, ana sınıfı öğrencilerine trafik kurallarıyla ilgili eğitim verdi.

Onikişubat jandarma trafik timleri tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve trafik bilincinin kazandırılması amacıyla Sivricehyük Geçici Barınma Merkezinde öğrenim gören Suriyeli anaokulu öğrencilerine görsel trafik eğitimi verildi.

Suriyeli miniklerin trafikte karşılaşabilecekleri zorluklar, yaya geçitlerinde yapılması gerekenler ve ilgilerini çekebilecek tarzda materyaller kullanılarak diğer trafik konuları hakkında verilen eğitim sonrası öğrencilere Trafik Dedektifi Kimlik Kartı ve cetvel hediye edildi.

Eğitimde trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları anlatıldı.