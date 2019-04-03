Jandarmadan yaralı kartala şefkat eli

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki devriye gezen jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Elbistan'a bağlı Kalealtı Mahallesi'nde rutin devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazideki kartalı fark etti. Kartalın uçamadığını gören jandarma görevlileri, kuşun yaralı olduğunu anlayınca hemen koruma altına aldı. Yaralı kartal, Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. İlk tedavisi hemen yapılan yaralı kartalın, tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında ise yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Müdürü Güray Türk de, duyarlılık gösteren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.