İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arazide bulunan yaralı şahine şefkat eli uzandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arazide bulunan yaralı şahine şefkat eli uzandı.


Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'ndeki devriye görevi esnasında arazide uçamayan bir kuş fark etti. Jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde şahinin kanadından yaralı olduğunu tespit etti. Jandarma tarafından muhafaza altına alınan yaralı şahin, tedavisi yapılmak üzere Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Yaralı şahinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

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