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Jandarmanın trafik denetiminde ruhsatsız silah ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma sivil trafik ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma sivil trafik ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli sivil trafik timleri, Elbistan-Nurhak karayolunun Akbayır Mahallesi kesiminde denetimlerde bulundu. Bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, yolucuların üst aramasını yaptı. İ.Ç. isimli şahsın üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile silaha ait 6 adet mermi ele geçirildi.


Meydana gelen olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.

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