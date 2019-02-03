Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen şahıslar suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Türk Telekom'a ait kabloları büyük makasla kesip kaçmaya çalıştı. Kovalama sonrası Ayhan U. (30), olay yerinde 60 metre kablo e büyük demir kesme makasıyla yakalandı. Kablo hırsızlığı olayına karışan Ümit D. (21) ve H.I.Z (16) yapılan inceleme sonrası yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük olan H.I.Z. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ayhan U. ve Ümit D. tutuklandı.